Онлайн-трансляция «Интер» - «Фиорентина» начнется в 21:45

"Интер" показал лучший старт в чемпионате за последние 49 лет, одержав шесть побед в шести матчах. Свою серию команда Роберто Манчини может продолжить сегодня в поединке с "Фиорентиной", которая отстает от "черно-синих" всего на три очка.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Крылья Советов" - "Динамо". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 21:45, не пропустите!