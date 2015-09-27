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    Онлайн-трансляция «Интер» - «Фиорентина» начнется в 21:45

    "Интер" показал лучший старт в чемпионате за последние 49 лет, одержав шесть побед в шести матчах. Свою серию команда Роберто Манчини может продолжить сегодня в поединке с "Фиорентиной", которая отстает от "черно-синих" всего на три очка.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Крылья Советов" - "Динамо". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 21:14
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