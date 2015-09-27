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    РФПЛ. «Рубин» не совладал с «Уралом» в Казани

    В матче десятого тура РФПЛ "Урал" сумел на чужом поле одержать победу. Поверженным оказался "Рубин", который серьезно штормит в нынешнем сезоне. У хозяев голом отметился защитник Эльмир Набиуллин. Гости ответили выстрелом Подберезкина, а решил же судьбу встречи автогол Соломона Кверквелии.

    Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

    Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Подберезкин, 3; 1:1 – Набиуллин, 25; 1:2 – Кверквелия, 79 (автогол).

    Рубин: Рыжиков, Котуньо (Билялетдинов, 46), Кузьмин, Камболов, Кверквелия, Набиуллин (Устинов, 83), Карлос Эдуардо (Девич, 74), Георгиев, Оздоев, Портнягин, Каннуников.

    Урал: Жевнов, Данцев (Хозин, 90), Мартынович, Фонтанелло, Подберезкин (Ставпец, 55), Сапета (Гогниев, 69), Ерохин, Фидлер, Кулаков, Асеведо, Лунгу.

    Предупреждения: Каннуников - Мартынович, Сапета, Кулаков, Ерохин, Ставпец.

    Судья: Алексей Егоров.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 20:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 28 сентября 2015, 09:21

      С победой всех уральцев!

      0
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      Рейтинг: +47

      майкл 27 сентября 2015, 21:48

      Что не говори менехан чурка натуральный бля как его Путин не выгнал этого чмошника

      -1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > майкл 27 сентября 2015, 21:52

      Путин? Как болельщики и народ позволили просто уволить Бердыева. Никто так слово и не сказал

      0
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      Рейтинг: +47

      майкл > LOKOShamilLOKO 27 сентября 2015, 22:44

      Да было время когда президентом был бабай а этот чмошник премьером так он Путину не нравился и все-таки пролез лесник

      0
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      Рейтинг: +47

      майкл 27 сентября 2015, 21:45

      Да Урал с победой!!!

      1
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      Рейтинг: +47

      майкл 27 сентября 2015, 21:44

      Перелив ждёт татарчат. PS хоть болею за Рубин но то что менехан натворил в клубе не прощу , жалко но пускай в пердив уходят и не позорятся

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      Рейтинг: +2172

      LOKOfanatik19 27 сентября 2015, 21:09

      Рубин не совладал ??? Это он еще отделался....

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 27 сентября 2015, 21:08

      Урал с победой. Сказать я удивлен нет скажу что и до этого выстрел рубина с локо это лишь мега случайность. Ради уважения тех кто смотрел и нравился Рубин Бердыева за имя клуба которое он сделал ,руководство сделайте что нибудь реально клуб который всегда бился стал тем кого бьют все кому не лень

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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 27 сентября 2015, 21:03

      Ееее с победой Ебург!!!!

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