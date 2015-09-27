Экс-тренер дортмундской "Боруcсии" Юрген Клопп готов возглавить "Ливерпуль", который раздумывает о смене главного тренера команды Брендана Роджерса.

Иcточники, близкие к немецкому специалисту, сообщили, что Клопп хочет прервать свой отпуск и вернуться к тренерской работе, а "Ливерпуль" подходит ему как нельзя лучше. Клоппу нравится, что "красные" не выступают в этом сезоне в Лиге чемпионов, а это значит, что тренер сможет поработать с командой на перспективу.