Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп готов возглавить «Ливерпуль»

    Экс-тренер дортмундской "Боруcсии" Юрген Клопп готов возглавить "Ливерпуль", который раздумывает о смене главного тренера команды Брендана Роджерса.

    Иcточники, близкие к немецкому специалисту, сообщили, что Клопп хочет прервать свой отпуск и вернуться к тренерской работе, а "Ливерпуль" подходит ему как нельзя лучше. Клоппу нравится, что "красные" не выступают в этом сезоне в Лиге чемпионов, а это значит, что тренер сможет поработать с командой на перспективу.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2015 12:47
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      SekatoR 27 сентября 2015, 17:03

      Ппц всем, верю что поставит игру, рвать всех будем!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Mandarin_misha 27 сентября 2015, 16:23

      Очередная утка

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Эмом 27 сентября 2015, 14:14

      дайте работать спокойно Роджерсу ! 2х очках от зоны ЛЧ что не устраивает ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > Эмом 30 сентября 2015, 09:34

      позор!считаем очки на лигу чемпионов? наша строчка в тт под №1. и не знать этого просто неприлично.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 сентября 2015, 13:23

      Вот это будет интересно

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11