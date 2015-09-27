РФПЛ. «Динамо» и «Крылья» голов не забили

А наша потухшая звезда Кокоша...что же?
"Крылья Советов" и "Динамо" в матче 10-го тура Премьер-лиги разошлись миром - 0:0. Самарцы заканчивали матч вдесятером из-за удаления Йоана Молло.
Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур
Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – : (:) Текстовый онлайн матча
Крылья Советов: Конюхов, Цаллагов, Надсон, Бурлак, Таранов, Бато, Габулов (Родич, 90), Помереко, Драгун (Симайс, 89), Молло, Горбатенко (Чочиев, 77) .
Динамо: Габулов, Морозов, Губочан, Козлов, Живоглядов, Ташаев, Денисов, Жирков, Ионов, Кокорин, Погребняк (Зобнин, 73).
Предупреждения: Горбатенко, 29; Молло, 43, 83; Козлов, 68.
Удаление: Молло, 83.
Судья: Сергей Костевич (Курск).
Турнирная таблица Премьер-лиги