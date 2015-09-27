Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Динамо» и «Крылья» голов не забили

    "Крылья Советов" и "Динамо" в матче 10-го тура Премьер-лиги разошлись миром - 0:0. Самарцы заканчивали матч вдесятером из-за удаления Йоана Молло.

    Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – : (:) Текстовый онлайн матча

    Крылья Советов: Конюхов, Цаллагов, Надсон, Бурлак, Таранов, Бато, Габулов (Родич, 90), Помереко, Драгун (Симайс, 89), Молло, Горбатенко (Чочиев, 77) .

    Динамо: Габулов, Морозов, Губочан, Козлов, Живоглядов, Ташаев, Денисов, Жирков, Ионов, Кокорин, Погребняк (Зобнин, 73).

    Предупреждения: Горбатенко, 29; Молло, 43, 83; Козлов, 68.

    Удаление: Молло, 83.

    Судья: Сергей Костевич (Курск).

    Турнирная таблица Премьер-лиги

    Календарь Премьер-лиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2015 15:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 27 сентября 2015, 16:35

      А наша потухшая звезда Кокоша...что же?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      podsolnuh 27 сентября 2015, 16:12

      как только стали выпускать погребняка - забивать перестали

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11