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    Заммер: «У Левандовски кризис, он забил всего два гола»

    Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Матиас Заммер пошутил с прессой, сказав, что в игре оформившего дубль в ворота "Майнца" (3:0) нападающего Роберта Левандовски наблюдается кризис. Напомним, в предыдущей встрече чемпионата с «Вольфсбургом» (5:1) поляку удалось оформить пента-трик за девять минут.

    «Сейчас Левандовски в кризисе, вчера он забил всего два гола. Если серьезно, то мы очень довольны тем, как у нас идут дела. Мы до сих пор не потеряли ни одного очка»,- сказал Заммер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.09.2015 11:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Mandarin_misha 27 сентября 2015, 16:26

      Будет здорово, если Лева, Мюллер, Коман, Коста забьют голов за этот сезон в два раза больше, чем Барса с Реалом вместе взятые.
      Бавария - Чемпион!!!

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