Заммер: «У Левандовски кризис, он забил всего два гола»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Матиас Заммер пошутил с прессой, сказав, что в игре оформившего дубль в ворота "Майнца" (3:0) нападающего Роберта Левандовски наблюдается кризис. Напомним, в предыдущей встрече чемпионата с «Вольфсбургом» (5:1) поляку удалось оформить пента-трик за девять минут.

«Сейчас Левандовски в кризисе, вчера он забил всего два гола. Если серьезно, то мы очень довольны тем, как у нас идут дела. Мы до сих пор не потеряли ни одного очка»,- сказал Заммер.