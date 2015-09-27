Онлайн-трансляция «Рубин» - «Урал» начнется в 19:00

"Рубин" потихоньку выбирается из подвала турнирной таблицы, набрав четыре очка в двух последних матчах с "Локомотивом" и "Динамо". В случае успеха казанцы могут отдалиться от зоны вылета, но обыграть набравшего хорошую форму "Урал" будет очень нелегко. Подопечные Вадима Скрипченко с учетом кубкового матча не знают поражений в пяти встречах подряд и приезжают в Казань в отличном настроении.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Рубин" - "Урал". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:00, не пропустите!