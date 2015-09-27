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    Аллегри: «Ювентус» еще поборется за скудетто»

    Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри признал, что команда переживает тяжелые времена, но верит, что туринцы остаются претендентами на скудетто. Напомним, вчера "Юве" проиграл "Наполи" (1:2) в матче шестого тура Серии А и, набрав пять очков, находится на 13-м месте в турнирой таблице.

    «Мы переживаем тяжелые времена, но чемпионат длинный, теперь мы должны играть как чемпионы. «Ювентус» выправится и еще поборется за скудетто, хотя будет трудно. Нужно преодолеть эти трудности.

    Возможно, нам поможет возвращение в строй опытных игроков, тогда у меня появится больше выбора. Сегодня в центре поля я мог рассчитывать лишь на Эрнанеса и Лемина.

    В целом мы провели неплохой матч, но у «Наполи» организованная мастеровитая команда. Им здорово удалась игра на контратаках», – отметил Аллегри.

    Источник: Sports.ru

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    27.09.2015 10:36
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