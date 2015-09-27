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    Веденеев: «Игра Дзюбы не соответствует уровню «Зенита»

    Бывший игрок "Зенита" Сергей Веденеев после матча десятого тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и "Спартаком" (2:2) заявил, что игра форварда Артема Дзюбы не соответствует уровню команды, которая претендует на позицию лидера.

    "Наверное, гол Дзюбы в ворота "Спартака" как-то смягчит отношение к нему. Но его игра совершенно не соответствует уровню команды, которая борется за высокие места. Очень много атак "Зенит" проводит и не имеет продолжения только потому, что центрфорвард или просто неподвижен, или двигается не в том направлении, в котором нужно. Единственное, что он хорошо делает, это прикрывает мяч корпусом в штрафной площадке. В большей части атак партнеры на него рассчитывают, а он не оправдывает их ожиданий.

    В момент гола Дзюбы не было Сальваторе Боккетти на поле, ему оказывали помощь. Своими перемещениями никаких сложностей Дзюба обороне "Спартака" не создавал. Матч получился очень тяжелым, потому что не только Дзюба, но и еще ряд игроков находятся не в лучшей форме: очень сложно сейчас "Зениту" обороняться, потому что центральные хавбеки очень плохо играют в отборе. Команда играет отрезками, а гол Дзюбы в конце матча - как чудо. У "Зенита" сейчас нет внутренней энергии даже на финальный штурм, поэтому гол Дзюбы словно чудо", - сказал Веденеев.

    Источник: Р-Спорт

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    27.09.2015 10:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 28 сентября 2015, 10:18

      А где же был супер полузащитник Шатов? А чем занимался весь матч гениальный Данни?

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 27 сентября 2015, 16:42

      СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ....САША КЕРЖАКОВ НА ПОРЯДОК ЛУЧШЕ....ХОТЯ ЗЕНИТУ НУЖЕН НАП. НА ПЕРСПЕКТИВУ

      0
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      Рейтинг: +12310

      Вомбат 27 сентября 2015, 16:37

      А партнеры по атаке - разве все они намного лучше Дзюбы? Правильнее было бы написать, что игра Зенита в атаке не соответствует амбициям команды. Лучше бы Веденеев спросил зачем купили Юсупова.

      0
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      Рейтинг: +16

      Viktor26 > Вомбат 27 сентября 2015, 21:12

      Халк,шатов,смольников,данни,ви
      тсель,все они в разы лучше дзюбы

      0
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      Рейтинг: +13

      Костянfriend 27 сентября 2015, 12:38

      С этим Дзюбой авантюра какая-то. Темная история. Когда-нибудь мы узнаем - какого хрена Дзюбу в Зенит купили.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 сентября 2015, 12:30

      Хоть и слова бывшего зенитовца-но как в точку попал.

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      Рейтинг: +11222

      alp 27 сентября 2015, 12:21

      А вот Саня хоть и не попадал в ворота, но оборону просто рвал и был тем полезен. Дзюба тяжелый неповоротливый и абсолютно бесполезный в быстрых атаках Зенита.

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      Рейтинг: +16

      Viktor26 27 сентября 2015, 12:18

      Господи,да когда же Зенит купит нормального нападающего,быстрого,юркого,те
      хничного а не эти брёвна как Рондон и Дзюба,забивают только за счёт хорошей игры партнёров когда мяч один в один им выкатывают.

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