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    Бывший консультант Блаттера: «Зепп не покинет досрочно свой пост»

    Клаус Штелкер, бывший консультант президента ФИФА Зеппа Блаттера заявил, что тот не покинет досрочно свой пост. В пятницу Швейцарское федеральное бюро юстиции открыло дело против Блаттера. В субботу Guardian сообщил, что комитет по этике ФИФА также начал расследование в отношении чиновника.
    "Досрочный уход не обсуждается. Президент остается президентом. У Блаттера нет поводов для малейшего беспокойства. Он находится в хорошем настроении", - цитирует Штелкера Aargauer Zeitung.
    Глава ФИФА подозревается в том, что незаконно перевел два миллиона швейцарских франков президенту УЕФА Мишелю Платини, который в свою очередь объяснил, что данная выплата была произведена по контракту.

    Источник: Р-Спорт

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    27.09.2015 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +51

      grihakr 27 сентября 2015, 12:37

      походу зеппа кто-то влиятельный поддерживать стал

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