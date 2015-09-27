Бывший консультант Блаттера: «Зепп не покинет досрочно свой пост»

Клаус Штелкер, бывший консультант президента ФИФА Зеппа Блаттера заявил, что тот не покинет досрочно свой пост. В пятницу Швейцарское федеральное бюро юстиции открыло дело против Блаттера. В субботу Guardian сообщил, что комитет по этике ФИФА также начал расследование в отношении чиновника.

"Досрочный уход не обсуждается. Президент остается президентом. У Блаттера нет поводов для малейшего беспокойства. Он находится в хорошем настроении", - цитирует Штелкера Aargauer Zeitung.

Глава ФИФА подозревается в том, что незаконно перевел два миллиона швейцарских франков президенту УЕФА Мишелю Платини, который в свою очередь объяснил, что данная выплата была произведена по контракту.