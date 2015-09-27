Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Халк: «Неправда, что я просил заменить Лодыгина»

    Нападающий "Зенита" Халк рассказал, зачем подошел к скамейке запасных после первого пропущенного командой гола в матче десятого тура РФПЛ против "Спартака" (2:2).

    "Правда ли, что после первого гола в ворота «Зенита» я попросил тренеров заменить вратаря? Нет, мы просто общались со скамейкой. Никогда бы не стал указывать тренерам, что делать, кого менять. Юра нас выручал во многих матчах. Ему не нужно реагировать на такие неудачи. Кстати, и в матче со «Спартаком» Лодыгин сыграл важную роль, несмотря на пропущенные голы", - сказал Халк.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2015 08:53
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      Костянfriend 27 сентября 2015, 12:34

      Лодыгин выдохся морально. Гнать из команды его пора.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6979

      1bear > Костянfriend 27 сентября 2015, 12:42

      Нет-пока на лавку-пусть отдохнёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11222

      alp 27 сентября 2015, 12:24

      Юркины выходы из ворот рано или поздно должны были быть наказанными. вот и получил сразу две плюхи. может, теперь начнет уже думать и играть а не выпендриваться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 27 сентября 2015, 12:23

      Ох уж эти журналюги. За любую паленую новость маму продадут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 27 сентября 2015, 09:31

      Один раз выручил, два дурака пустил. Нужен ли такой выручала?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 27 сентября 2015, 09:13

      ))) улыбнула фраза коментатора "к вратарю не может быть особых претензий", хоть он говорил это по отношению к Спартаку... но оба вратаря... это просто атас... в Украине у аутсайдеров вратари лучше... купите чтоли одного... ах да... лимит ))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +255

      aleksander > dzvinka 27 сентября 2015, 11:36

      Еще не хватало хохлов в Зените...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11