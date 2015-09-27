Халк: «Неправда, что я просил заменить Лодыгина»

Нападающий "Зенита" Халк рассказал, зачем подошел к скамейке запасных после первого пропущенного командой гола в матче десятого тура РФПЛ против "Спартака" (2:2).

"Правда ли, что после первого гола в ворота «Зенита» я попросил тренеров заменить вратаря? Нет, мы просто общались со скамейкой. Никогда бы не стал указывать тренерам, что делать, кого менять. Юра нас выручал во многих матчах. Ему не нужно реагировать на такие неудачи. Кстати, и в матче со «Спартаком» Лодыгин сыграл важную роль, несмотря на пропущенные голы", - сказал Халк.