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    «Спартак» остается единственной командой, которую не может обыграть Виллаш-Боаш

    "Зенит" под руководством Андре Виллаш-Боаша и с третьей попытки не сумел обыграть "Спартак". Напомним, встреча десятого тура РФПЛ между принципиальными соперниками вновь завершилась вничью (2:2).

    Это уже третий мирный исход игры сине-бело-голубых с красно-белыми при португальском наставнике "Зенита". 27 сентября 2014 года был зафиксирован счет 0:0, а 2 мая 2015 года — 1:1. При этом питерцы с Виллаш-Боашем хотя бы раз, но обыгрывали все команды РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 08:39
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 27 сентября 2015, 16:09

      Наконец-то! Наконец-то, Попов показал футбол! Классный футболист, но как-то совсем не на своем уровне играл, а этот матч выдал отличный и гол отличный забил. Порадовал.

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 27 сентября 2015, 15:18

      КАРАСЕВ И ИВАНОВ ПОЛУЧИЛИ ДВОЙКИ

      2
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 27 сентября 2015, 14:38

      И в этом матче Зенит тоже отскочил..

      1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 27 сентября 2015, 14:29

      Мясо конечно вчера из штанов выпрыгнуло, могло бы и круче выступить если бы у нас на воротах вообще никого не было...........

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > mik1954 27 сентября 2015, 16:11

      Фу-зачем так не лестно о своей команде-не надо совсем позорить Зенит-понятно,что не увидели руку Ломбертса,понятно что Дзюба деревянный-что только Халк команду тянет-но зачем ты так о своих-фу как противно

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 27 сентября 2015, 14:22

      Теперь бомжатник никогда и не выиграет))))))
      Ни дома, ни в гостях)))))

      1
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      Рейтинг: +167

      астраханец 27 сентября 2015, 14:00

      Зато с Порту 10:2, не?

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 сентября 2015, 12:43

      Кубок дайте теперь спартаку! Хоть какое-то достижение!

      -2
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      Рейтинг: +81

      Любер > ManUtd-Volgograd 27 сентября 2015, 14:22

      Ротору оставь, умник.

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 27 сентября 2015, 12:26

      На данный момент, команды равные. Но у Зенита есть Халк, которого нет в Спартаке. Без него эту команду сможет побить любой. ИМХО.

      2
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 27 сентября 2015, 11:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      так и должно быть. бомжесрань без газпрома была посредственным клубишкой даже по меркам унылой рпл

      -4
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      Рейтинг: +11222

      alp > Serjinho 27 сентября 2015, 12:16

      какой то нелепый выпад

      2
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      Рейтинг: +146

      Serjinho > alp 27 сентября 2015, 12:36

      нормальный. недоклуб должен оставаться недоклубом. а история газовичка показывает нам, что клуб не против и в фнл погонять

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      Рейтинг: +5175

      Каратель > Ardenn 27 сентября 2015, 18:41

      ну вылетало,и дальше что?кто то там,в пердиве,закоренелый участник был

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      Рейтинг: +95

      Jimmy7 27 сентября 2015, 10:55

      А почему не "Спартак снова не может обыграть команду Андре Виллаш-Боаша" ?

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      Рейтинг: +11222

      alp > Jimmy7 27 сентября 2015, 12:16

      для масковских сми это нормально

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