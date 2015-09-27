«Спартак» остается единственной командой, которую не может обыграть Виллаш-Боаш

"Зенит" под руководством Андре Виллаш-Боаша и с третьей попытки не сумел обыграть "Спартак". Напомним, встреча десятого тура РФПЛ между принципиальными соперниками вновь завершилась вничью (2:2).

Это уже третий мирный исход игры сине-бело-голубых с красно-белыми при португальском наставнике "Зенита". 27 сентября 2014 года был зафиксирован счет 0:0, а 2 мая 2015 года — 1:1. При этом питерцы с Виллаш-Боашем хотя бы раз, но обыгрывали все команды РФПЛ.