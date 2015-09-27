Онлайн-трансляция «Краснодар» - «Терек» начнется в 16:30

"Краснодар" провалил последний матч чемпионата в Екатеринбурге, а уже сегодня команду ожидает новое испытание. "Терек" проиграл всего одну встречу из девяти, и только ничейный синдром не позволяет грозненцам занимать место в лидирующей группе.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Терек". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 16:30, не пропустите!