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    Онлайн-трансляция «Краснодар» - «Терек» начнется в 16:30

    "Краснодар" провалил последний матч чемпионата в Екатеринбурге, а уже сегодня команду ожидает новое испытание. "Терек" проиграл всего одну встречу из девяти, и только ничейный синдром не позволяет грозненцам занимать место в лидирующей группе.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Терек". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 16:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 16:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      Kruta 27 сентября 2015, 17:59

      Терик сила перед минимум 0:2

      0
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    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 27 сентября 2015, 16:03

      Удачи нашему "Краснодару"!!!!!!!!!!!!!!

      0
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