Ванкер: «Дебют и победа «Ромы» - идеальный вечер»

Полузащитник "Ромы" Вильям Ванкер поделился впечатлениями от дебюта в составе римлян. Экс-хавбек московского «Динамо» в матче шестого тура Серии А против «Карпи» (5:1) появился на поле на 21-й минуте, заменив травмированного Сейду Кейта.



«Мне было комфортно на поле. Тренер попросил меня сохранять спокойствие, когда давал установку, сказав, что я просто должен делать привычные мне вещи. В последние несколько недель я очень старательно работал над тактикой и физикой. Думаю, сегодня мне это помогло. Вечер получился успешным как для меня лично, так и для команды. Мы выиграли и показали качественный футбол. Дебют и победа — идеальный вечер!" - сказал Ванккер.