Широков: «В «Спартаке» нет слабых звеньев»

Полузащитник "Спартака" Роман Широков прокомментировал игру красно-белых в десятом туре РФПЛ против "Зенита" (2:2)

– Как мне игра "Спартака"? Ну раз вам понравилась, то все хорошо. Мне счет не понравился. А в целом, думаю, смотрелись неплохо. Аленичев сказал, что это лучшая наша игра в сезоне? Ему виднее. Если говорит, что можем лучше, значит действительно можем.

– Ваша замена в перерыве связана с жестким столкновением в конце первого тайма?

– Не знаю. Мне не сообщали.

– Но вы себя чувствуете хорошо?

– Отлично.

– Как вам "Зенит"? Удивил?

– Сыграл так, как мы и представляли.

– В первом тайме он давил на слабые зоны – Макеева, например?

– Макеев – не слабое звено. В "Спартаке" нет слабых звеньев.