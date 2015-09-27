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    Широков: «В «Спартаке» нет слабых звеньев»

    Полузащитник "Спартака" Роман Широков прокомментировал игру красно-белых в десятом туре РФПЛ против "Зенита" (2:2)

    – Как мне игра "Спартака"? Ну раз вам понравилась, то все хорошо. Мне счет не понравился. А в целом, думаю, смотрелись неплохо. Аленичев сказал, что это лучшая наша игра в сезоне? Ему виднее. Если говорит, что можем лучше, значит действительно можем.

    – Ваша замена в перерыве связана с жестким столкновением в конце первого тайма?

    – Не знаю. Мне не сообщали.

    – Но вы себя чувствуете хорошо?

    – Отлично.

    – Как вам "Зенит"? Удивил?

    – Сыграл так, как мы и представляли.

    – В первом тайме он давил на слабые зоны – Макеева, например?

    – Макеев – не слабое звено. В "Спартаке" нет слабых звеньев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.09.2015 07:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 28 сентября 2015, 10:15

      Значит Кубань обыграла самую сильную команду мира Спартак 3-0 по ошибке.

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