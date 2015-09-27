Широков: «В «Спартаке» нет слабых звеньев»

Значит Кубань обыграла самую сильную команду мира Спартак 3-0 по ошибке.
Полузащитник "Спартака" Роман Широков прокомментировал игру красно-белых в десятом туре РФПЛ против "Зенита" (2:2)
– Как мне игра "Спартака"? Ну раз вам понравилась, то все хорошо. Мне счет не понравился. А в целом, думаю, смотрелись неплохо. Аленичев сказал, что это лучшая наша игра в сезоне? Ему виднее. Если говорит, что можем лучше, значит действительно можем.
– Ваша замена в перерыве связана с жестким столкновением в конце первого тайма?
– Не знаю. Мне не сообщали.
– Но вы себя чувствуете хорошо?
– Отлично.
– Как вам "Зенит"? Удивил?
– Сыграл так, как мы и представляли.
– В первом тайме он давил на слабые зоны – Макеева, например?
– Макеев – не слабое звено. В "Спартаке" нет слабых звеньев.