Онлайн-трансляция «Крылья Советов» - «Динамо» начнется в 13:30

"Крылья Советов" и "Динамо" являются соседями по турнирной таблице, набрав по 13 очков, и находятся в группе команд, претендующих на участие в еврокубках. Москвичи и самарцы на этой неделе успешно съездили в провинцию, где победно завершили матчи на Кубок России, и с хорошим настроением готовятся к очному противостоянию.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Крылья Советов" - "Динамо". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!