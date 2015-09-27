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    Онлайн-трансляция «Крылья Советов» - «Динамо» начнется в 13:30

    "Крылья Советов" и "Динамо" являются соседями по турнирной таблице, набрав по 13 очков, и находятся в группе команд, претендующих на участие в еврокубках. Москвичи и самарцы на этой неделе успешно съездили в провинцию, где победно завершили матчи на Кубок России, и с хорошим настроением готовятся к очному противостоянию.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Крылья Советов" - "Динамо". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 12:36
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