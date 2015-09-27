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    Яновский: «Ниассе сейчас и в прошлом – небо и земля»

    Экс-полузащитник сборной России Игорь Яновский после матча десятого тура РФПЛ между ЦСКА и "Локомотивом" (1:1) отметил прогресс команды Игоря Черевченко, особо выделив форварда Умара Ниассе.

    - Касаев здорово обострял игру, на фланге затерзал Набабкина. Как всегда, громадный объем работы проделал Тарасов. Успевал и сзади, и впереди. Приятно удивляет Ниассе. В начале сезона я даже подумал, что "Локомотив" купил нового форварда. Присмотрелся – да это ж Ниассе! Но его игра сейчас и в прошлом сезоне – небо и земля. Черевченко ему доверяет – и парень раскрылся, регулярно забивает.

    – Ндинга усилил "Локомотив"?

    – Да. Играет неброско, но надежно. А что еще требуется от опорного хава?

    – Как полагаете, почему сел в запас Мануэл Фернандеш?

    – Во-первых, лимит. Во-вторых, очень высокая конкуренция в центре поля. Вот и Миранчук теперь на скамейке.

    – Самедов с Тарасовым заслужили вызов в сборную?

    – Сто процентов! В последних матчах выглядят прекрасно. Как и Касаев. Со своим умением обыграть один в один он бы тоже пригодился сборной. Впрочем, если не сбавит обороты, Слуцкий обязательно его пригласит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.09.2015 06:57
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