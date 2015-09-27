«Вильярреал» впервые в истории вышел в лидеры Примеры

«Вильярреал», обыграв на своем поле «Атлетико» (1:0) в матче шестого тура Примеры, впервые в истории единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. «Желтая субмарина» набрала 16 очков в 6 матчах, не потерпев ни одного поражения на старте сезона.

В сезоне-2008/09 у «Вильярреала» также было 16 очков в первых 6 матчах, а в седьмом туре клуб сыграл вничью с «Эспаньолом». Таким образом, у «желтой субмарины» есть шансы превзойти то достижение в ближайшей игре с «Леванте», показав свой лучший старт в истории.