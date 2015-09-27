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    Нигматуллин: «Лодыгину нужно сходить в церковь»

    Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что голкиперу «Зенита» Юрию Лодыгину необходимо разобраться в себе и понять, почему в последних матчах он часто ошибается.

    "Лодыгину нужно разобраться в себе. Даже у самого высококлассного игрока бывают ляпы, но, когда они идут один за одним, нужно, конечно, сделать какое-то переключение, сходить в церковь, я не знаю. Вполне возможно, Юра все это и делает, но пока ему это не помогает.

    К сожалению, тот негатив, который он собирает со стороны петербургских болельщиков, не добавляет ему уверенности, а дальше можно вообще угодить в психологическую яму и уехать обратно в Грецию, чего очень бы не хотелось. Лодыгин умеет играть, он выдавал много хороших матчей, но этот сезон для него пока явно с негативным оттенком", - считает Нигматуллин.

    Источник: Р-Спорт

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    27.09.2015 06:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      Костянfriend 27 сентября 2015, 12:35

      Пора Лодыгина в аренду кому-нибудь отдать.

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 27 сентября 2015, 11:17

      Меньше нужно интервью раздавать и за прической следить, больше тренироваться и играть. Хотя я думаю, что Лодыгину пора искать новую команду.

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 27 сентября 2015, 09:15

      Пусть больше тренеруется. Воротник вообще ни о чем.

      0
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      Рейтинг: +365

      BykAs 27 сентября 2015, 08:59

      Ладыгин воображает себя Нойером)))

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      Рейтинг: +20

      azar800 27 сентября 2015, 07:55

      ему просто нужно научиться играть

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