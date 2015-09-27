Нигматуллин: «Лодыгину нужно сходить в церковь»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что голкиперу «Зенита» Юрию Лодыгину необходимо разобраться в себе и понять, почему в последних матчах он часто ошибается.

"Лодыгину нужно разобраться в себе. Даже у самого высококлассного игрока бывают ляпы, но, когда они идут один за одним, нужно, конечно, сделать какое-то переключение, сходить в церковь, я не знаю. Вполне возможно, Юра все это и делает, но пока ему это не помогает.

К сожалению, тот негатив, который он собирает со стороны петербургских болельщиков, не добавляет ему уверенности, а дальше можно вообще угодить в психологическую яму и уехать обратно в Грецию, чего очень бы не хотелось. Лодыгин умеет играть, он выдавал много хороших матчей, но этот сезон для него пока явно с негативным оттенком", - считает Нигматуллин.