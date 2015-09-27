Симонян: «Счет по игре, но хотелось видеть победу«Спартака»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что ничья была закономерным итогом матча 10-го тура РФПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" (2:2).

"Счет по игре. Дзюба? Артем забил, оправдал свое появление на поле. Сегодня он в футболке "Зенита", его обязанность играть и забивать за питерцев. Горько, что "Спартак" не удержал победу. Хотелось видеть выигрыш красно-белых.

Что бы ни говорили о "Спартаке", но посмотрите – на игре ЦСКА – "Локомотив" трибуны были заполнены наполовину. А в Тушине арена забилась до отказа. Это отношение, любовь и преданность болельщиков к "Спартаку". Низкий поклон им, они всегда были нашим двенадцатым игроком", - сказал Симонян.