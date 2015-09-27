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    Симонян: «Счет по игре, но хотелось видеть победу«Спартака»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что ничья была закономерным итогом матча 10-го тура РФПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" (2:2).

    "Счет по игре. Дзюба? Артем забил, оправдал свое появление на поле. Сегодня он в футболке "Зенита", его обязанность играть и забивать за питерцев. Горько, что "Спартак" не удержал победу. Хотелось видеть выигрыш красно-белых.

    Что бы ни говорили о "Спартаке", но посмотрите – на игре ЦСКА – "Локомотив" трибуны были заполнены наполовину. А в Тушине арена забилась до отказа. Это отношение, любовь и преданность болельщиков к "Спартаку". Низкий поклон им, они всегда были нашим двенадцатым игроком", - сказал Симонян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.09.2015 06:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 28 сентября 2015, 10:12

      Интересно эта любовь распостранится на матчи с Уфой, Мордовией и другими клубами из второго десятка?

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 27 сентября 2015, 13:01

      Нет

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 27 сентября 2015, 11:21

      "А в Тушине арена забилась до отказа. Это отношение, любовь и преданность болельщиков к "Спартаку". (С) Может все же потому, что Зенит приезжал, нет?! :)))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 сентября 2015, 09:03

      Счет не по игре.Назначь судья пенальти за игру (осознанную) в штрафной-и счет был бы 3-1 и не факт что бомжи сумели бы два мяча отыграть.

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm > Диктор 27 сентября 2015, 11:22

      Ты про игру рукой имени Денисова не помнишь?!

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