Директор по безопасности РФПЛ: «Скандирования в адрес Дзюбы выглядели некрасиво, но это нереально искоренить»

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал поведение болельщиков на матче десятого тура РФПЛ "Спартак" – «Зенит» (2:2).

"В принципе для такого матча безопасность была обеспечена. Есть вещи, которые очень сложно исключить. Да, мы их предугадываем, но, к сожалению, пока не можем искоренить полностью. Мы можем только минимизировать это. Но я, если честно, сидел в углу и много мата не слышал. В целом в плане безопасности все прошло хорошо. Скандирования в адрес Дзюбы, конечно, это некрасиво. Но это предугадывалось, а что мы можем сделать? Это нереально искоренить" - сказал Мейтин.