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    Директор по безопасности РФПЛ: «Скандирования в адрес Дзюбы выглядели некрасиво, но это нереально искоренить»

    Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал поведение болельщиков на матче десятого тура РФПЛ "Спартак"«Зенит» (2:2).

    "В принципе для такого матча безопасность была обеспечена. Есть вещи, которые очень сложно исключить. Да, мы их предугадываем, но, к сожалению, пока не можем искоренить полностью. Мы можем только минимизировать это. Но я, если честно, сидел в углу и много мата не слышал. В целом в плане безопасности все прошло хорошо. Скандирования в адрес Дзюбы, конечно, это некрасиво. Но это предугадывалось, а что мы можем сделать? Это нереально искоренить" - сказал Мейтин.

    Источник: Р-Спорт

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    27.09.2015 06:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +365

      n272nm 27 сентября 2015, 11:28

      Я, собственно говоря, спокойно отношусь к таким событиям и не вижу в них ничего страшного. Футбол - не театр, поэтому скандирования в адрес Дзюбы - часть футбола. Но я все же очень хочу отметить, что существует разница и двойные стандарты. Был бы Дзюба негром - сейчас визг стоял бы до небес.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 сентября 2015, 09:01

      Названия статьи должно звучать так - Скандирования в адрес Дзюбы выглядели некрасиво -но правда есть правда.

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