Миллер: «Зенит» одержал моральную победу»

Моральная победа в чем? В том что ускользнули от поражения? Спартак возрождается-это видно невооруженным взглядом,вам повезло-если говорить объективно Спартак выглядел лучше-да еще судья вам помог не поставив пенальти после игры Ломберса рукой в штрафной,если только от этого моральное удовольствие наш магнат получил?
Председатель совета директоров ОАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал исход матча десятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:2).
«По итогам матча хотел бы отметить обязательный гол Дзюбы и традиционный гол Халка. Во второй раз подряд на «Открытие Арене» мы одержали моральную победу: как и в прошлом чемпионском сезоне, со «Спартаком» на выезде мы сыграли вничью. Будем считать, что это хороший знак, что и в этом сезоне «Зенит» завоюет золото!», - сказал Миллер.