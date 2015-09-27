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    Миллер: «Зенит» одержал моральную победу»

    Председатель совета директоров ОАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал исход матча десятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:2).

    «По итогам матча хотел бы отметить обязательный гол Дзюбы и традиционный гол Халка. Во второй раз подряд на «Открытие Арене» мы одержали моральную победу: как и в прошлом чемпионском сезоне, со «Спартаком» на выезде мы сыграли вничью. Будем считать, что это хороший знак, что и в этом сезоне «Зенит» завоюет золото!», - сказал Миллер.

    Источник: ФК «Зенит»

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    27.09.2015 02:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 сентября 2015, 08:49

      Моральная победа в чем? В том что ускользнули от поражения? Спартак возрождается-это видно невооруженным взглядом,вам повезло-если говорить объективно Спартак выглядел лучше-да еще судья вам помог не поставив пенальти после игры Ломберса рукой в штрафной,если только от этого моральное удовольствие наш магнат получил?

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Диктор 27 сентября 2015, 09:30

      Давай будем объективны, если бы у Зенита в воротах был вратарь, то ни одного гола бы Спартак не забил. А насчет пенальти, так и у игроков Спартака был такой момент, где судья оба момента рассудил правильно, руками никто не играл, простое попадание мяча. В таких матчах такие пенальти давать нельзя. А вот в игре ЦСКА- Локомотив Карасев жестко облажался с двумя левыми одиннадцатиметровыми.

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      Рейтинг: +365

      n272nm > Диктор 27 сентября 2015, 11:15

      К сожалению, Зенит сейчас играет с клоуном в воротах. Именно поэтому вчерашний матч закончился в ничью. Был бы вместо Лодыгина нормальный вратарь - была бы победа Зенита.

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