Миллер: «Зенит» одержал моральную победу»

Председатель совета директоров ОАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал исход матча десятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:2).

«По итогам матча хотел бы отметить обязательный гол Дзюбы и традиционный гол Халка. Во второй раз подряд на «Открытие Арене» мы одержали моральную победу: как и в прошлом чемпионском сезоне, со «Спартаком» на выезде мы сыграли вничью. Будем считать, что это хороший знак, что и в этом сезоне «Зенит» завоюет золото!», - сказал Миллер.