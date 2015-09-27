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    Бенитес: «Мы нервничали на последних минутах»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал игру своих подопечных в матче шестого тура Примеры против «Малаги» (0:0).

    «Мы создали достаточно голевых моментов, чтобы выиграть матч. Когда соперник садится глубоко в оборону, то очень сложно найти пространство для атаки. Нам нужно расслабиться и не нервничать, чтоб не повторить сегодняшние ошибки в следующих матчах», - считает Бенитес.

    Особенно нервной показалась наставнику концовка игры.

    «Мы начали нервничать в последние пять минут, когда как раз нужно было сохранять спокойствие и контролировать мяч".

    Источник: Football.ua

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    27.09.2015 00:57
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