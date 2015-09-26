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    Дзюба: «Есть справедливость в жизни»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой гол в ворота «Спартака», за который он ранее выступал, в матче десятого тура РФПЛ. Мяч Дзюбы лишил «Спартак» победы в этой игре.

    «У меня все внутри перевернулось 15 раз. Я так этого хотел. Справедливость в этой жизни есть, и я этому очень рад. Конечно же, это не победа, но по такой игре, наверное, «Спартак» тоже не хотел проигрывать. Хороший матч. Для меня это была просто проверка – не каждому пожелаешь такое пройти, но я знал, к чему это приведет, что скоро это будет, но когда этот "день икс" настал, трудно было справиться с этим состоянием», - говорит Дзюба.

    По словам футболиста, он волновался перед матчем.

    «Уснул где-то в пять утра, думая, что, как и чего. Очень счастлив, что прошел эту проверку. Думаю, в будущем только сильнее буду, без провалов в матчах, скажем так. Тяжелая игра – мы постоянно отыгрываемся, и нас это немножко напрягает».

    Источник: ФК «Зенит»

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    26.09.2015 23:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 сентября 2015, 00:57

      Справедливость это то что вы отскочили от поражения?

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