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    Лига 1. «Лион» уступил «Бордо» и другие результаты

    В матче восьмого тура Лиги 1 «Бордо» на своем стадионе обыграл «Лион». На голы Хазри, Плашила и Пабло гости ответили лишь голом Бове.

    В других встречах тура «Кан» был сильнее «Гезелека», «Бастия» разгромила «Тулузу», а «Ренн» и «Труа» разошлись миром.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур

    Бордо – Лион – 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Хазри, 17; 2:0 – Плашил, 40; 3:0 – Пабло, 45; 3:1 – Бове, 78.

    Кан – Гезелек – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Равелин, 28; 2:0 – Имору, 56.

    Ренн – Труа – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Пи, 12; 1:1 – Диане, 71.

    Бастия – Тулуза - 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Палмиери, 9; 2:0 – Скиллаччи, 32; 3:0 – Скиллаччи, 43.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2015 22:53
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