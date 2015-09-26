Лига 1. «Лион» уступил «Бордо» и другие результаты

В матче восьмого тура Лиги 1 «Бордо» на своем стадионе обыграл «Лион». На голы Хазри, Плашила и Пабло гости ответили лишь голом Бове.

В других встречах тура «Кан» был сильнее «Гезелека», «Бастия» разгромила «Тулузу», а «Ренн» и «Труа» разошлись миром.

Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур

Бордо – Лион – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Хазри, 17; 2:0 – Плашил, 40; 3:0 – Пабло, 45; 3:1 – Бове, 78.

Кан – Гезелек – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Равелин, 28; 2:0 – Имору, 56.

Ренн – Труа – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Пи, 12; 1:1 – Диане, 71.

Бастия – Тулуза - 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Палмиери, 9; 2:0 – Скиллаччи, 32; 3:0 – Скиллаччи, 43.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1