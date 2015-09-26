Дзюба: «Фанаты не знают всей правды»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал отношение к себе со стороны фанатов «Спартака», за который футболист выступал ранее. Во время матча между этими командами болельщики красно-белых оскорбляли Дзюбу.

«На оскорбления трибун я реагировал вообще спокойно. Мне по барабану. Они не знают всей правды. Придет время, и когда-нибудь я обо всем скажу. Это не то чтобы стадное отношение… Они кричат, не до конца зная всю ситуацию. Я их не осуждаю, ни на кого не злюсь. Воспринимаю это как должное», - рассказал Дзюба.