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    Дзюба: «Фанаты не знают всей правды»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал отношение к себе со стороны фанатов «Спартака», за который футболист выступал ранее. Во время матча между этими командами болельщики красно-белых оскорбляли Дзюбу.

    «На оскорбления трибун я реагировал вообще спокойно. Мне по барабану. Они не знают всей правды. Придет время, и когда-нибудь я обо всем скажу. Это не то чтобы стадное отношение… Они кричат, не до конца зная всю ситуацию. Я их не осуждаю, ни на кого не злюсь. Воспринимаю это как должное», - рассказал Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.09.2015 22:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 сентября 2015, 08:58

      Да нам и не надо-для нас ты иу-да убежавший в трудный для команды момент ,к принципиальному сопернику.А результативность просто на высоте 2 гола в 10 турах-супер форвард .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      slavikil 27 сентября 2015, 04:53

      проституток покупай)))

      2
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 27 сентября 2015, 04:11

      Через сколько лет узнаем всю правду?хртя оно и так примерно поняхотя

      -1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 26 сентября 2015, 22:34

      Он конечно тот еше на язык и говорит не красиво . Но пришел играть играет забивает . А говорить горазд каждый но история покажет в итоге не фразы а победы

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 сентября 2015, 22:17

      Ситуация такова,что ты ушел за титулами, вот и все,и тебе все равно с какой командой их добиваться

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