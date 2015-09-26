Аленичев: «Врачи не должны перевязывать голову две-три минуты»

Главный тренер «Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал один из эпизодов матча РФПЛ против «Зенита» (2:2), когда врачи москвичей долго оказывали помощь Боккетти. Аленичев не собирается следовать примеру Жозе Моуринью, который после аналогичного случая отстранил врача «Челси» от работы.

«Увольнять никого не собираюсь, но считаю, что если игроки профессионально выступают на поле, то и другие сотрудники должны более профессионально исполнять свои обязанности, а не перевязывать голову две-три минуты», - считает Аленичев.