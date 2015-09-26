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    Аленичев: «Врачи не должны перевязывать голову две-три минуты»

    Главный тренер «Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал один из эпизодов матча РФПЛ против «Зенита» (2:2), когда врачи москвичей долго оказывали помощь Боккетти. Аленичев не собирается следовать примеру Жозе Моуринью, который после аналогичного случая отстранил врача «Челси» от работы.

    «Увольнять никого не собираюсь, но считаю, что если игроки профессионально выступают на поле, то и другие сотрудники должны более профессионально исполнять свои обязанности, а не перевязывать голову две-три минуты», - считает Аленичев.

    Источник: Sports.ru

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    26.09.2015 21:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 28 сентября 2015, 10:02

      Скотчем надо было. За 30 секунд и на весь сезон, пока не отвалится.

      0
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      Рейтинг: +365

      BykAs 27 сентября 2015, 08:52

      Дима ! епт, ты голову с попой не путай- это не бокс, дай человеку прийти в себя!

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      Рейтинг: +365

      n272nm 26 сентября 2015, 22:05

      Идиот! Перхуну, помницо, никто голову не перевязывал.

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