Примера. «Реал» дома не сумел обыграть «Малагу»

Важен результат!!!
В матче шестого тура Примеры «Реал» не сумел забить «Малаге», которая тоже не смогла распечатать ворота мадридцев. Отметим, что «Малага» вообще еще не забивала в этом розыгрыше Примеры.
Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур
В матче шестого тура Примеры «Реал» не сумел забить «Малаге», которая тоже не смогла распечатать ворота мадридцев. Отметим, что «Малага» вообще еще не забивала в этом розыгрыше Примеры.
Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур
Важен результат!!!
Очень печально, что игра напоминает бенитовский Наполи. Имея массу атакующих футболистов играть так невнятно в атаке.... Менять нападающих на защитников или п/защитников пытаясь удержать счёт, а не добивать соперника. Ни чем хорошим такая игра не закончится...
Глоры каколонии в экстазе
Ну вот и славно! Где там чудаки Среалисты? Не будете злорадствовать может в следующий раз над Барсой. Я же говорил, что по качеству игры ваш Среал от Барсы ничем не отличается. Просто сейчас многие команды стали играть лучше и грамотнее, а прошлые фавориты остались на том же уровне, прогресса не видно. Даже Малага имела несколько моментов и оборонялись грамотно, играя от обороны. Барсу и Реал изучили от и до, поэтому им трудно взламывать продуманную оборону соперников. В этом сезоне погоду будут делать другие клубы и это хорошо. Интереснее.