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    Примера. «Реал» дома не сумел обыграть «Малагу»

    В матче шестого тура Примеры «Реал» не сумел забить «Малаге», которая тоже не смогла распечатать ворота мадридцев. Отметим, что «Малага» вообще еще не забивала в этом розыгрыше Примеры.

    Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур

    Реал – Малага - 0:0 (0:0)

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2015 21:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 29 сентября 2015, 10:44

      Важен результат!!!

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      Рейтинг: +71

      stas-kst 28 сентября 2015, 14:36

      Очень печально, что игра напоминает бенитовский Наполи. Имея массу атакующих футболистов играть так невнятно в атаке.... Менять нападающих на защитников или п/защитников пытаясь удержать счёт, а не добивать соперника. Ни чем хорошим такая игра не закончится...

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      Рейтинг: +24

      Dyadya13 27 сентября 2015, 14:44

      Глоры каколонии в экстазе

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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 26 сентября 2015, 21:28

      Ну вот и славно! Где там чудаки Среалисты? Не будете злорадствовать может в следующий раз над Барсой. Я же говорил, что по качеству игры ваш Среал от Барсы ничем не отличается. Просто сейчас многие команды стали играть лучше и грамотнее, а прошлые фавориты остались на том же уровне, прогресса не видно. Даже Малага имела несколько моментов и оборонялись грамотно, играя от обороны. Барсу и Реал изучили от и до, поэтому им трудно взламывать продуманную оборону соперников. В этом сезоне погоду будут делать другие клубы и это хорошо. Интереснее.

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      Рейтинг: +10

      Elnan > ESPANOL 26 сентября 2015, 23:09

      Ti igru dlya nacalo posmotri,a uj potom zdes komenti piwi

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