Примера. «Реал» дома не сумел обыграть «Малагу»

В матче шестого тура Примеры «Реал» не сумел забить «Малаге», которая тоже не смогла распечатать ворота мадридцев. Отметим, что «Малага» вообще еще не забивала в этом розыгрыше Примеры.

Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур

Реал – Малага - 0:0 (0:0)

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