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    РФПЛ. Дзюба вырывает очко у «Спартака»

    Центральная встреча десятого тура РФПЛ принесла «Спартаку» и «Зениту» по одному очку. Обоими своими голами "Спартак" обязан вратарю гостей Юрию Лодыгину, чьи нерасчетливые выходы из ворот позволили Зе Луишу и Попову забить с больших расстояний. За "Зенит" отличился точным ударом со штрафного Халк, а спас команду от поражения Дзюба.

    Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

    Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы:1:0 - Зе Луиш, 6; 1:1 - Халк, 25; 2:1 - Попов, 69; 2:2 - Дзюба, 86.

    Спартак: Ребров, Паршивлюк (Комбаров, 70), Таски, Боккетти, Макеев, Д. Комбаров, Широков (Зотов, 46), Глушаков, Промес, Попов, Зе Луиш (Озбилиз, 77).

    Зенит: Лодыгин, Анюков (Ткачук, 83), Ломбертс, Гарай, Смольников, Витсель, Хави Гарсия, Данни, Шатов, Дзюба, Халк (Кришито, 90+1).

    Предупреждения: Данни, 42.

    Судья: Сергей Иванов

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2015 20:54
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +649

      MichelWB 27 сентября 2015, 23:03

      Название статьи просто жесть. Как представил картинку: Дзюба вырывает очко у «Спартака»., волосы зашевелились по всму телу.

      Хотья и болею за ЦСКА, сегодня болел за Спартак. С приходом Аленичева команда начинает играть осмысленно. Спартак при Карпине и сейчас - две разные команды. Счет лучше не придумаешь, но Спартак больше заслуживал победы.

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 27 сентября 2015, 15:36

      Лодыркин просто мегакипер!!!Весь мир смеется над этим позорищем(((

      0
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      Рейтинг: +12

      sancho_petro > CSKA №1 28 сентября 2015, 11:24

      32 матча подряд, Карл

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 сентября 2015, 12:29

      Ну каждый воспринимает в силу своего развития.

      0
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      Рейтинг: +11222

      alp 27 сентября 2015, 12:17

      заголовок просто бомба! )))

      2
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      Рейтинг: +104

      Scorp63 27 сентября 2015, 11:10

      М,даааа...

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 27 сентября 2015, 10:39

      "очко" он может вырвать только у себя

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 27 сентября 2015, 09:40

      М-да. На соккере такой матч, бывало, под 2000 комментов собирал.

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      Рейтинг: +11222

      alp > Старый Пью 27 сентября 2015, 12:18

      это точно... старт у бомбардира провальный..

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      Рейтинг: +22

      gamid-11 27 сентября 2015, 08:21

      очко у спартака ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

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      Рейтинг: +107

      AlexKane 27 сентября 2015, 04:16

      Даже на этом мертвом сайте немало комментов набралось, а все из за "очка"

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      Рейтинг: +107

      AlexKane 27 сентября 2015, 04:02

      У Зенита клоун стоит в воротах,о каких победах может идти речь с таким вратарюгой?

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