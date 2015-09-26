РФПЛ. Дзюба вырывает очко у «Спартака»

Название статьи просто жесть. Как представил картинку: Дзюба вырывает очко у «Спартака»., волосы зашевелились по всму телу.
Хотья и болею за ЦСКА, сегодня болел за Спартак. С приходом Аленичева команда начинает играть осмысленно. Спартак при Карпине и сейчас - две разные команды. Счет лучше не придумаешь, но Спартак больше заслуживал победы.
Центральная встреча десятого тура РФПЛ принесла «Спартаку» и «Зениту» по одному очку. Обоими своими голами "Спартак" обязан вратарю гостей Юрию Лодыгину, чьи нерасчетливые выходы из ворот позволили Зе Луишу и Попову забить с больших расстояний. За "Зенит" отличился точным ударом со штрафного Халк, а спас команду от поражения Дзюба.
Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур
Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:1) Текстовый онлайн матча
Голы:1:0 - Зе Луиш, 6; 1:1 - Халк, 25; 2:1 - Попов, 69; 2:2 - Дзюба, 86.
Спартак: Ребров, Паршивлюк (Комбаров, 70), Таски, Боккетти, Макеев, Д. Комбаров, Широков (Зотов, 46), Глушаков, Промес, Попов, Зе Луиш (Озбилиз, 77).
Зенит: Лодыгин, Анюков (Ткачук, 83), Ломбертс, Гарай, Смольников, Витсель, Хави Гарсия, Данни, Шатов, Дзюба, Халк (Кришито, 90+1).
Предупреждения: Данни, 42.
Судья: Сергей Иванов