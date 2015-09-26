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    Покеттино: «После такой важной победы будет тяжело»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал победу в матче десятого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (4:1). Наставник призвал сохранять спокойствие.

    «У нас молодая команда, моложе «Сити», и у нас огромный потенциал. Но нельзя не впадать в эйфорию. После такой важной победы будет тяжело, но мы должны быть спокойны, иначе можно разочароваться», - говорит Покеттино.

    Также наставник порадовался за Гарри Кейна, который прервал свою безголевую серию.

    «Для Кейна и для всей команды важно, что он забил. Это уменьшит давление, и меня теперь перестанут спрашивать об этом на каждой пресс-конференции».

    Источник: Skysports

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    26.09.2015 20:36
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