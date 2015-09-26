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    Месси пропустит около двух месяцев

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму и был заменен на старте поединка Примеры против «Лас-Пальмаса» (2:1).

    Первое обследование показало, что Месси повредил внутреннюю боковую связку левого колена. Сообщается, что разрыва связок при этом не произошло. Согласно предварительным прогнозам, на восстановление понадобится семь-восемь недель. В ближайшие часы футболист пройдет еще одно обследование.

    Отметим, что замена в матче с «Лас-Пальмасом» стала самой быстрой в играх Лионеля Месси за "Барселону".

    Источник: Instagram

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    26.09.2015 19:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 29 сентября 2015, 10:07

      Здоровья и скорейшего возращения!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Aza23becks 26 сентября 2015, 20:18

      Здоровья, Лионель

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      DevPro 26 сентября 2015, 20:09

      Здоровья, Лео!

      2
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