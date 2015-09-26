РФПЛ. «Анжи» и «Уфа» сыграли вничью

"Анжи" и "Уфа" не смогли выявить сильнейшего в матче 10-го тура Премьер-лиги. На гол, который забил Ещенко в собственные ворота, махачкалинцы ответили точным ударом Алмейды за несколько минут до конца матча.

Турнирная таблица Премьер-лиги

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

Анжи ― Уфа ― 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 ― Ещенко, 68 (в свои ворота); 1:1 ― Алмейда, 84 .

Анжи: Песьяков, Тигиев (Агаларов, 38), Лазич (Мутари, 56), Тагирбеков, Жирков, Ещенко, Леонардо, Мктрчян (Аруна, 81), Эбесилио, Боли, Алмейда.

Уфа: Нарубин, Осипов, Кацалапов, Засеев, Стоцкий (Никитин, 88), Сафрониди, Пауревич, Фомин, Зинченко, (Семакин, 46), Кротов (Галиулин, 58), Игбун.

Предупреждения: Тагирбеков, 13; Фомин, 87; Засеев, 90; Нарубин, 94.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).