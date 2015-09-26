Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Анжи» и «Уфа» сыграли вничью

    "Анжи" и "Уфа" не смогли выявить сильнейшего в матче 10-го тура Премьер-лиги. На гол, который забил Ещенко в собственные ворота, махачкалинцы ответили точным ударом Алмейды за несколько минут до конца матча.

    Турнирная таблица Премьер-лиги

    Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

    Анжи ― Уфа ― 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 ― Ещенко, 68 (в свои ворота); 1:1 ― Алмейда, 84 .

    Анжи: Песьяков, Тигиев (Агаларов, 38), Лазич (Мутари, 56), Тагирбеков, Жирков, Ещенко, Леонардо, Мктрчян (Аруна, 81), Эбесилио, Боли, Алмейда.

    Уфа: Нарубин, Осипов, Кацалапов, Засеев, Стоцкий (Никитин, 88), Сафрониди, Пауревич, Фомин, Зинченко, (Семакин, 46), Кротов (Галиулин, 58), Игбун.

    Предупреждения: Тагирбеков, 13; Фомин, 87; Засеев, 90; Нарубин, 94.

    Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2015 18:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 26 сентября 2015, 21:52

      катимся в пердив, походу

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11