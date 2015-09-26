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    Мостовой: «Чорлуке что, нужно было рот себе заклеить?»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой раскритиковал арбитра матча ЦСКА - "Локомотив" (1:1) Сергея Карасева.

    "Ошибки, грубые ошибки в судействе Карасева очевидны, и не первый раз за ним же такое замечено. После первого назначенного пенальти я понял, что сейчас последует что-то и в сторону другой команды - и тоже пенальти. Карасев сам признал таким образом, что он ошибся и в первом случае тоже. За что был удален Чорлука я так и не понял. Ну да, он кричал, размахивал руками, но что же ему рот себе, что ли, заклеить скотчем и руки связать", - заявил Мостовой.

    Источник: Р-Спорт

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    26.09.2015 17:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 27 сентября 2015, 09:21

      Рот надо держать на замке,особенно когда у тебя уже есть желтая карточка!!!

      -1
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      Рейтинг: +459

      sour12 27 сентября 2015, 03:30

      Мостовой что рядом стоял пока судья общался с защитником???если защитник рефери оскорбли нецензурно, то это жёлтая. какие проблемы то???? опять же даже за крики на судью в других чемпионатах дают жёлтую не говоря уже о не цензурной брани.

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 26 сентября 2015, 22:05

      Карасёва не защищаю, но Чорлука не разговаривал, а конкретно быковал, и не первый раз уже, за что и получил.

      3
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      Рейтинг: +1299

      Taps 26 сентября 2015, 21:35

      Чорлука неправильно матерился, с ошибками ...
      За это и огрёб.

      1
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 26 сентября 2015, 21:22

      Ну для начала не материть арбитра, и не махать веслами опасно для окружающих.

      0
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      Рейтинг: +24995

      bset 26 сентября 2015, 20:29

      Игрокам вообще нельзя разговаривать с судьями. Максимум капитанами. А тот еще и активно жестикулировал. Единственное, видно было, что Карасев забыл о том, что уже желтая карточка есть. Если бы помнил, может, повременил бы и не давал. А так да. И наш пенальти по сути штрафной, и в наши ворота пенальти - толчка не было. Но 0:0 не так интересно получилось бы, как 1:1.

      0
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > bset 26 сентября 2015, 20:30

      Он капитан и должен это делать а судьи у нас гениальны

      -1
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      Рейтинг: +459

      sour12 > bset 27 сентября 2015, 03:31

      капитану можно, но не в подобной форме. в конце концов это смотрят дети )))))) детей надо учить хорошему!!!!!!!!!!вот они насмотрятся такого и потом выходя из машины начинают извивать инспекторов ДПС ))))))))))

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 26 сентября 2015, 18:40

      Скорее он удалил Чорлуку, т.к. понял, что второй пенальти назначил в наглую...

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 26 сентября 2015, 18:24

      Реально прав, судья ни о чем вообще. Пусть в ФНЛ за воротами судит.

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