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    Месси получил тяжелую травму в матче с «Лас-Пальмасом»

    Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил травму на 10-й минуте встречи с "Лас-Пальмасом". Аргентинец был заменен на Мунира Эль-Хаддади.

    Сразу после этого Месси доставили в один из каталонских госпиталей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2015 17:38
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +68

      Ron09 27 сентября 2015, 11:22

      попадут под каток Севильи без лидера!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 26 сентября 2015, 19:56

      Скорейшего выздоровления!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 26 сентября 2015, 19:24

      Здоровья !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      расулик 26 сентября 2015, 19:18

      Посмотрим что барсуки будут делать теперь

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 26 сентября 2015, 18:36

      Здоровья Лео и скорейшего возвращения..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      jump• 26 сентября 2015, 18:24

      Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил травму на 10-й минуте

      Почему на видео на 3 минуте написано?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Jimmy7 > jump• 26 сентября 2015, 18:30

      стык 2 раза был, после второго он ушёл на замену

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 26 сентября 2015, 18:03

      Интересно скажется ли его отсутствие на игре Барсы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 26 сентября 2015, 18:02

      Неприятный стык конечно. Скорейшего возвращения.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 26 сентября 2015, 17:57

      Здоровья Лео

      3
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