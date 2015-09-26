Месси получил тяжелую травму в матче с «Лас-Пальмасом»

попадут под каток Севильи без лидера!
Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил травму на 10-й минуте встречи с "Лас-Пальмасом". Аргентинец был заменен на Мунира Эль-Хаддади.
Сразу после этого Месси доставили в один из каталонских госпиталей.
Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил травму на 10-й минуте встречи с "Лас-Пальмасом". Аргентинец был заменен на Мунира Эль-Хаддади.
Сразу после этого Месси доставили в один из каталонских госпиталей.
Скорейшего выздоровления!!!
Здоровья !
Посмотрим что барсуки будут делать теперь
Здоровья Лео и скорейшего возвращения..
Интересно скажется ли его отсутствие на игре Барсы?
Неприятный стык конечно. Скорейшего возвращения.
Здоровья Лео