Думбия: «Если хотим стать чемпионами, нужно выигрывать такие матчи»

Форвард ЦСКА Сейду Думбия прокомментировал результат матча против "Локомотива" (1:1), в котором он отличился с пенальти.

"Хорошо быть первым - это всегда приятно. Но если мы хотим быть чемпионами, то нам обязательно надо выигрывать. Сегодня немножко не хватило, чтобы дотянуть до победы. Нет ли усталости? Проблема не в усталости, потому что большинство игроков в среду отдыхали. Мы все-таки смогли набрать сил перед дерби. В этом конкретном матче не хватило концентрации. До установки не знал, что буду пробивать пенальти. Но в реальности проблему с пенальтистами мы сегодня решили на поле", - заявил Думбия.