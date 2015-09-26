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    Думбия: «Если хотим стать чемпионами, нужно выигрывать такие матчи»

    Форвард ЦСКА Сейду Думбия прокомментировал результат матча против "Локомотива" (1:1), в котором он отличился с пенальти.

    "Хорошо быть первым - это всегда приятно. Но если мы хотим быть чемпионами, то нам обязательно надо выигрывать. Сегодня немножко не хватило, чтобы дотянуть до победы. Нет ли усталости? Проблема не в усталости, потому что большинство игроков в среду отдыхали. Мы все-таки смогли набрать сил перед дерби. В этом конкретном матче не хватило концентрации. До установки не знал, что буду пробивать пенальти. Но в реальности проблему с пенальтистами мы сегодня решили на поле", - заявил Думбия.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.09.2015 17:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 27 сентября 2015, 03:58

      Думбия видимо не в курсе что Гинер заранее чемпионство купил

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 сентября 2015, 18:28

      Наверно второго игрока Локомотива надо было еще удалить-так вам полегче еще стало бы.

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