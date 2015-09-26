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    Дюрица: «Карасев должен был подумать, прежде чем удалять Чорлуку и Черевченко»

    Защитник "Локомотива" Ян Дюрица считает, что арбитр матча с ЦСКА (1:1) Сергей Карасев принял поспешное решение, удалив Ведрана Чорлуку и главного тренера команды Игоря Черевченко.

    "Это футбол, просто сыграли эмоции. Судья должен был понимать, что тренер, как и игроки, просто защищает свою команду. И если тренер что-то и сказал, он делает это не просто так. Судья сделал не то что ошибку. Просто он должен был сделать паузу, подумать немного и только потом выносить решение. Это касается и удаления Чорлуки, и Черевченко", - заявил Дюрица.

    Источник: Р-Спорт

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    26.09.2015 17:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +74

      koka7751 26 сентября 2015, 21:33

      Карась всегда чудит, ведь знают, и ставят на главные матчи, зачем? А это уже другой вопрос.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 сентября 2015, 18:27

      Да ладно -тут и ос-лу ясно-с кем вы играли.Кони выигрывают так всегда почти-к этому уже все привыкли

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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 26 сентября 2015, 17:41

      Он всегда был тупым ослом...или карасем

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