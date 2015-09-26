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    Бабаев: «Надо отдать должное «Локомотиву» - оборонялись всей командой»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился своими впечатлениями после матча против "Локомотива" (1:1).

    "В первом тайме у нас вообще мало что получалось, во втором перехватили инициативу. Не сказать, что создали очень много голевых моментов, но подходы опасные были, прострелы. Надо отдать должное "Локомотиву": он сегодня здорово оборонялся, практически всей командой. Наверное, тут еще и усталость накопилась. Обидно, что потеряли два очка, но не так, наверное, обидно, как после матча с "Зенитом", - заявил Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.09.2015 17:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 26 сентября 2015, 21:25

      Автобус имени Черевченко!

      -1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 26 сентября 2015, 18:29

      Ага, а когда вас Локо просил матч на сутки перенести- не согласились! А между тем Локомотив всегда шел вам на уступки. Теперь я надеюсь и вы хрен что получите в этом плане!

      1
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 26 сентября 2015, 17:53

      Да вы в первом тайме должны были лететb, а так в итоге судbя дал вам пенку халявную, хотb обратную дал.. а то слишком подозрителbНо было бы... Во втором тайме толком ничего не создали.. а еще несет тут че то

      3
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 26 сентября 2015, 17:40

      Чудак вообще ох****евший

      2
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      Рейтинг: +19

      mаestro 26 сентября 2015, 17:34

      отскочили в первом тайме

      2
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 26 сентября 2015, 17:22

      убогая конюшня жалуется на свой же стиль игры. кек

      1
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Serjinho 26 сентября 2015, 21:26

      Прикинь, братан, я сегодня за свиней против боижатни болел, за свиней кошак, за свиней!

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      Рейтинг: +146

      Serjinho > CSKA-39- 27 сентября 2015, 00:32

      я просто не смотрю это говно. соответственно, мне не надо ни за кого болеть, от кого блевать тянет

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      Рейтинг: +146

      Serjinho > vit1903 27 сентября 2015, 00:34

      зенит такое же шлачье, как ваше армейское автобусное говно, только тратит больше и, в основном, народные деньги. эту лигу нормальные ребята, понимающие в футболе что-то, не смотрят. а полумудило - ты, ибо твой батя - мудак

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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Serjinho 27 сентября 2015, 14:32

      Млять, откуда ты тогда знаешь про стили игр Локо и ЦСКА если не смотришь матчи РПЛ? Видимо тебе нужно всех обосрать, и все! В таком случае зачем вообще сидеть на ветках РПЛ?

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