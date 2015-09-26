Бабаев: «Надо отдать должное «Локомотиву» - оборонялись всей командой»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился своими впечатлениями после матча против "Локомотива" (1:1).

"В первом тайме у нас вообще мало что получалось, во втором перехватили инициативу. Не сказать, что создали очень много голевых моментов, но подходы опасные были, прострелы. Надо отдать должное "Локомотиву": он сегодня здорово оборонялся, практически всей командой. Наверное, тут еще и усталость накопилась. Обидно, что потеряли два очка, но не так, наверное, обидно, как после матча с "Зенитом", - заявил Бабаев.