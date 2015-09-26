Видеотрансляция матча «Лестер» - «Арсенал» - на «Бомбардире»

"Лестер" стал главным открытием стартовых туров АПЛ этого сезона - команда еще не приграла ни одного матча. "Арсенал" ниже "лисов" в турнирной таблице, но по классу намного превосходит сегодняшнего соперника, поэтому может рассчитывать на победу.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Лестер" - "Арсенал", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка - 17:00.