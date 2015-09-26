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    Видеотрансляция матча «Лестер» - «Арсенал» - на «Бомбардире»

    "Лестер" стал главным открытием стартовых туров АПЛ этого сезона - команда еще не приграла ни одного матча. "Арсенал" ниже "лисов" в турнирной таблице, но по классу намного превосходит сегодняшнего соперника, поэтому может рассчитывать на победу.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Лестер" - "Арсенал", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка - 17:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2015 16:06
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