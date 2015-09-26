Видеотрансляция матча «Наполи» - «Ювентус» - на «Бомбардире»

"Наполи" и "Ювентус" показали одинаково неудачный результат на страте чемпионата. Сегодня в очной дуэли команды, которые претендуют на самые высокие места в турнирной таблице Серии А, постараются исправить свое незавидное положение.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Наполи" - "Ювентус". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:30, не пропустите!