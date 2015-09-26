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    Видеотрансляция матча «Ньюкасл» - «Челси» - на «Бомбардире»

    "Челси", неудачно стартовав в чемпионате, в прошлом туре немного поправил свое положение, со скандалом обыграв "Арсенал". Сегодня "аристократы" отправляются на выезд к "Ньюкаслу", который начал сезон еще хуже, заняв место в подвале турнирной таблицы АПЛ.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Локомотив". Комментатор – Влад Журин. Начало в 19:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2015 18:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +79

      dima090887 26 сентября 2015, 20:44

      Заслуженно!!!! Моур изжил свои понты дешёвые!!!!!!!!!!

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