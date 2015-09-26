Видеотрансляция матча «Ньюкасл» - «Челси» - на «Бомбардире»

"Челси", неудачно стартовав в чемпионате, в прошлом туре немного поправил свое положение, со скандалом обыграв "Арсенал". Сегодня "аристократы" отправляются на выезд к "Ньюкаслу", который начал сезон еще хуже, заняв место в подвале турнирной таблицы АПЛ.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Локомотив". Комментатор – Влад Журин. Начало в 19:30, не пропустите!