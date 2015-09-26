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    «Барселона» требует от ФИФА более четкого ответа по Турану

    "Барселона" хочет получить от ФИФА более четкий ответ по возможности заявить полузащитника Арда Турана на матчи Примеры.

    Ранее ФИФА прислал в каталонский клуб рекомендацию, в которой организация не советовала "Барселоне" обращаться в Федерацию футбола Испании с просьбой о заявке футболиста вместо выбывшего на долгий срок Рафиньи. Однако это не устроило руководство клуба, так как данная рекомендация носит только информативный характер.

    Напомним, по регламенту испанской федерации "Барса" может заявить Турана, но на клуб ранее был наложен трансферный запрет. По мнению каталонцев, его срок уже истек, а ФИФА считает, что испанский клуб может заявлять игроков только с 4 январая 2016 года.

    Источник: Marca

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    26.09.2015 13:18
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