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    Перейра: «Должны поднять голову после поражений от «Боруссии» и «Урала»

    Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра поделился своими ожиданиями перед матчем 10-го тура Премьер-лиги против "Терека".

    "В предстоящем матче с "Тереком" нас устроит только выигрыш. После поражений от "Боруссии" в Дортмунде и от "Урала" в Екатеринбурге мы должны поднять голову и продолжить движение вперед. Мы будем играть на своем поле и просто обязаны выложиться по полной, чтобы заработать три очка и порадовать наших болельщиков победой", - заявил Перерйра.

    Напомним, "Краснодар" после девяти туров занимает место в середине турнирной таблицы Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    26.09.2015 12:20
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