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    РФПЛ. ЦСКА и «Локомотив» поделили очки

    Московские ЦСКА и "Локомотив" сыграли вничью в матче 10-го тура Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 1:1, оба гола были забиты в первом тайме.

    Открыли счет армейцы - Сейду Думбия реализовал пенальти. Железнодорожники ответили ударом с "точки" Умара Ниассе.

    Турнирная таблица Премьер-лиги

    Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур

    ЦСКА (Москва) ― Локомотив (Москва) ― 1:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 ― Думбия, 15 (с пенальти); 1:1 ― Ниассе, 21 (с пенальти) .

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 84), Игнашевич, Березуцкий А., Набабкин, Вернблум, Дзагоев, Тошич, Муса, Панченко (Еременко, 73), Думбия.

    Локомотив: Гильерме, Денисов (Лошагов, 74), Пейчинович, Чорлука, Шишкин, Касаев (Майкон, 77), Тарасов, Ндинга, Коломойцев, Самедов, Ниассе (Михалик, 84).

    Предупреждения: Дзагоев, 35; Денисов, 57; Чорлука, 64, 81; Тошич, 79.
    Удаление: Чорлука, 81.
    Судья: Сергей Карасев (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2015 15:56
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +24

      tims 26 сентября 2015, 18:34

      Ни одна из команд, к сожалению, на победу не наиграла. Точнее - никто по игре не заслужил победы. Команды друг друга опасались. Ну я понимаю такой подход к ЦСКА со стороны "Локо". Но почему армейцы не прибавили, даже оставшись в большинстве, не понятно. 10 минут более чем достаточно хотя бы для одного гола. Судейство слабое. Ошибки Карасёва были в обе стороны. А вот с удалением Чорлуки согласен. Хамство игрока по отношению к судье надо пресекать жёстко... Жаль, что ЦСКА потерял очки. Что касается "Локо", то лично мне представляется, что в группе лидеров паровоз ненадолго...

      -1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 26 сентября 2015, 18:29

      Ожидал от игры большего... Средний матч с небольшими претензиями к судейство...

      0
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 26 сентября 2015, 18:20

      Кони вообще не стесняются - в каждом матче либо пеналь, либо удаление в их пользу. Дерби только провели нормально. В матче с "Мордовией" тоже, наверно, планировали нормально поиграть, да Фернандес начудил, пришлось судье уравнивать шансы.

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > Добрый Бобер 26 сентября 2015, 18:29

      включай мозг, свинтус

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 26 сентября 2015, 18:14

      Судья сволочь редкостная, обидно за Чорлуку, Вернблум так же отреагировал, но ему карточку не дали. Да и вообще судью на такой матч нужно профессионального ставить. Возможно правильная практика раньше была о назначении иностранных арбитров на принципиальные матчи.

      2
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 26 сентября 2015, 17:58

      ну чё?мудни цсковские-ааааааааааааааааахах
      ахахахахахахахахах

      -1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 26 сентября 2015, 17:44

      Карасёв как обычно чудит.
      Ни одного ни второго пенальти не должно было и близко быть.

      1
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 26 сентября 2015, 17:39

      По моему Карась был лучшим, как бы не было это грустно)))

      0
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      Рейтинг: +24

      vest01 26 сентября 2015, 16:47

      ИГРА БЫЛА РАВНОЙ НУ ЧУТЬ ЦСКА В ДВИЖЕНИИ ПРИВОСХОДИЛ

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 26 сентября 2015, 16:16

      Равная игра!!!Но,пенали левые,вероятнее было бы 0:0!Объективно

      0
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > CSKA №1 26 сентября 2015, 17:28

      Пенали да но каждая на гол команды наиграли локо в первом тайме армейцы во втором

      1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 > CSKA №1 26 сентября 2015, 18:07

      Объективно коней нужно дисквалифицировать, достал уже этот гинеровский беспредел. В каждом без исключения матче судьи тянут коней под узцы. Западло наверное болеть за такую командочку, где все успехи не результат игры, а хорошо проплаченный проект

      0
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      Рейтинг: +3

      rad 26 сентября 2015, 16:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо переходить на другой футб. сайт/ Только вчера ночью заходил на на этот Бомбардир и никакого анонса игры/расписания.В итоге пропустил ИГРУ.ШЕТ!!!!!

      -6
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > rad 26 сентября 2015, 16:16

      Товарищ, вам бы очки купить. Уж и прогноз на матч был, и анонсы крутых матчей были (даже в заголовке ЦСКА - Локо был написан!), и в расписании он стоит уже два дня, и новость еще в 8 утра утра о текстовой трансляции была. Так что не надо нас обвинять в вашей невнимательности.

      4
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      Рейтинг: +3

      rad > НИККО13 26 сентября 2015, 16:42

      не надо ляля справа в анонсе он вчера отсутствовал 100пудовв

      -2
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > rad 26 сентября 2015, 17:02

      Но если "100пудовв", то вы, конечно, правы. Какие же мы засранцы!

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