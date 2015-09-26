РФПЛ. ЦСКА и «Локомотив» поделили очки

Ни одна из команд, к сожалению, на победу не наиграла. Точнее - никто по игре не заслужил победы. Команды друг друга опасались. Ну я понимаю такой подход к ЦСКА со стороны "Локо". Но почему армейцы не прибавили, даже оставшись в большинстве, не понятно. 10 минут более чем достаточно хотя бы для одного гола. Судейство слабое. Ошибки Карасёва были в обе стороны. А вот с удалением Чорлуки согласен. Хамство игрока по отношению к судье надо пресекать жёстко... Жаль, что ЦСКА потерял очки. Что касается "Локо", то лично мне представляется, что в группе лидеров паровоз ненадолго...
Московские ЦСКА и "Локомотив" сыграли вничью в матче 10-го тура Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 1:1, оба гола были забиты в первом тайме.
Открыли счет армейцы - Сейду Думбия реализовал пенальти. Железнодорожники ответили ударом с "точки" Умара Ниассе.
Турнирная таблица Премьер-лиги
Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур
ЦСКА (Москва) ― Локомотив (Москва) ― 1:1 (1:1) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 ― Думбия, 15 (с пенальти); 1:1 ― Ниассе, 21 (с пенальти) .
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 84), Игнашевич, Березуцкий А., Набабкин, Вернблум, Дзагоев, Тошич, Муса, Панченко (Еременко, 73), Думбия.
Локомотив: Гильерме, Денисов (Лошагов, 74), Пейчинович, Чорлука, Шишкин, Касаев (Майкон, 77), Тарасов, Ндинга, Коломойцев, Самедов, Ниассе (Михалик, 84).