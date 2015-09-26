АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Сити»

"Тоттенхэм" в стартовом матче 7-го тура АПЛ разгромил на своем поле "Манчестер Сити" со счетом 4:1. Для "горожан" это второе поражение подряд в чемпионате.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур

Тоттенхэм ― Манчестер Сити ― 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 ― де Брюйне, 25; 1:1 ― Дайер, 45; 2:1 ― Алдервейрелд, 50; 3:1 ― Кейн, 61; 4:1 ― Ламела, 79.

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