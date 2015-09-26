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    АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Сити»

    "Тоттенхэм" в стартовом матче 7-го тура АПЛ разгромил на своем поле "Манчестер Сити" со счетом 4:1. Для "горожан" это второе поражение подряд в чемпионате.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур

    Тоттенхэм ― Манчестер Сити ― 4:1 (1:1)

    Голы: 0:1 ― де Брюйне, 25; 1:1 ― Дайер, 45; 2:1 ― Алдервейрелд, 50; 3:1 ― Кейн, 61; 4:1 ― Ламела, 79.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2015 16:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      CheRMA 27 сентября 2015, 21:34

      Сельта середняк обыграл лидера чемпионата Барсу со счетом 4:1, Тоттенхем так же середняк обыграл лидера МС со счетом 4:1. Мистика? А мне нравится смотреть именно такой футбол!!!

      0
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      Рейтинг: +25

      Gurpark 26 сентября 2015, 17:04

      Я так понял тут философию Игуаина внимать не буду?!

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 26 сентября 2015, 16:59

      Прикол, неожиданно, но ЧЕРТОВСКИ приятно,хоть Тоттенхем и заклятый противник наш

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      Рейтинг: +12

      DisEkript 26 сентября 2015, 16:54

      2 гола ТТХ с километровых офсайдов, но ВСЕ ОК.

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      Рейтинг: +27

      Remy Etienne LeMeau > DisEkript 26 сентября 2015, 17:40

      Если вспомнил про них, то вспомни что и гол Брюйне с офсайда.

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      Рейтинг: +13

      Кипер_1 26 сентября 2015, 16:54

      В смысле поражение стало первым? А поражение от Вест Хэма не считается?

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      Рейтинг: +720

      Flydis 26 сентября 2015, 16:47

      Браво, Шпоры ! так держать !

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