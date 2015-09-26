Бундеслига. «Бавария» разгромила «Майнц» и другие результаты

Великий Бундеслига
В Германии завершились пять матчей 6-го тура Бундеслиги. "Бавария" в очередной раз разгромила своего соперника. На этот раз получил "Майнц".
Гладбахская "Боруссия" выходит из кризиса - команда после увольнения Люсьена Фавра одержала вторую победу подряд, обыграв сегодня "Штутгарт", для которого это уже седьмое поражение в чемпионате.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур
Вольфсбург ― Ганновер ― 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 ― Дост, 40; 1:1 ― Кийотаке, 57.
Штутгарт ― Боруссия (Менхенгладбах) ― 1:3 (1:2)
Голы: 0:1 ― Джака, 17; 0:2 ― Гентнер, 20 (в свои ворота); 1:2 ― Гинчек, 40 (с пенальти); 1:3 ― Раффаэл, 90.
Аугсбург ― Хоффенхайм ― 1:3 (1:1)
Голы: 0:1 ― Фолланд, 10; 1:1 ― Ку Чжа, 38; 1:2 ―Флооанд, 68; 1:3 ― Шмид, 73.
Голы: 0:1 ― Мехмеди, 31; 0:2 ― Брандт, 58; 0:3 ― Чалханоглу, 72.
Голы: 0:1 ― Левандовски, 51; 0:2 ― Левандовски, 63; 0:3 ― Коман, 68.