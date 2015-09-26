Видеотрансляция матча «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» – на «Бомбардире»

"Манчестер Сити" уверенно начал чемпионат одержав пять побед подряд, но в минувшем туре притормозил и позволил землякам из "Юнайтед" приблизиться к себе на расстояние двух очков."Горожане" обычно удачно играют с "Тоттенхэмом", но накануне важной игры в Лиге чемпионов могут провести ротацию в составе.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 14:45, не пропустите!