Капелло: «Я очень уважаю счет 1:0»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал результаты "Интера" в текущем чемпионате Италии. На данный момент команда под руководством Роберто Манчини одержала пять побед в пяти матчах, при этом четыре поединка завершила со счетом 1:0.

"Третье из четырех чемпионств в период с 1992 по 1996 год "Милан" выиграл с небольшим количеством голов. У нас была великолепная оборона, и победа в сезоне-1993/94 – заслуга защитников. Результат 1:0 нужно уважать.

Такой счет нужно воспринимать глубже, чем просто скучную победу. Он содержит три пункта: одна команда выиграла, смогла отстоять забитый гол и не пропустила. Мы должны помнить, что на поле у нее был еще и соперник, а в последние годы уровень команд очень выровнялся, и привезти домой три очка стало очень сложно. Я очень уважаю счет 1:0.

Я очень уважаю Манчини и считаю его выдающимся тренером. Он хорошо работает с теми игроками, которые у него есть. Как говорил один фермер: "Делайте вино из того винограда, который имеете", - сказал Капелло.