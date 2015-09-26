Пеллегрини: «Компани, Харт и Сабалета готовы сыграть с «Тоттенхэмом»

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини сообщил, что Венсан Компани, Джо Харт и Пабло Сабалета вернулись в строй и готовы сыграть в матче седьмого тура АПЛ против "Тоттенхэма".

«На сегодняшний день Мангала, Клиши, Делф, Сильва, Бони и Келечи остаются в лазарете. Компани – вернулся в команду, Харт и Насри в порядке.

Не могу сказать, когда именно начнут играть Мангала и Сильва, нужно время. Возможно, Давид будет готов выступить в следующем матче Премьер-лиги, решим на той неделе. Эльякиму будет трудно восстановиться к следующему международному перерыву.

Хорошо, что Венсан снова с нами. Он – капитан команды и отлично боролся в начале сезона, не только работал на защите, но и забил голы.

Несколько наших игроков травмированы - это не единственная, но одна из причин, по которой важно иметь сильную команду»