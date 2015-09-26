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    Пеллегрини: «Компани, Харт и Сабалета готовы сыграть с «Тоттенхэмом»

    Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини сообщил, что Венсан Компани, Джо Харт и Пабло Сабалета вернулись в строй и готовы сыграть в матче седьмого тура АПЛ против "Тоттенхэма".

    «На сегодняшний день Мангала, Клиши, Делф, Сильва, Бони и Келечи остаются в лазарете. Компани – вернулся в команду, Харт и Насри в порядке.

    Не могу сказать, когда именно начнут играть Мангала и Сильва, нужно время. Возможно, Давид будет готов выступить в следующем матче Премьер-лиги, решим на той неделе. Эльякиму будет трудно восстановиться к следующему международному перерыву.

    Хорошо, что Венсан снова с нами. Он – капитан команды и отлично боролся в начале сезона, не только работал на защите, но и забил голы.

    Несколько наших игроков травмированы - это не единственная, но одна из причин, по которой важно иметь сильную команду»

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    26.09.2015 09:45
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