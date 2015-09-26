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    Дзанетти: «Интер» уже в этом сезоне хочет вернуться на лидирующие позиции»

    Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти отметил, что уже в этом сезоне команда намерена вернуться на ведущие позиции в чемпионате Италии. Напомним, после пяти туров подопечные Роберто Манчини занимают первое место в турнирной таблице набрав максимальное количество очков.

    "В предстоящем сезоне нам предстоит много работать.Мы прекрасно понимаем, что нужно прибавлять. Впереди еще очень много матчей. Наша задача – вернуться на ведущие позиции. Пока мы в этом преуспеваем. Очень хочется добиться успеха уже по окончании этого сезона", - сказал Дзанетти.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2015 09:34
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