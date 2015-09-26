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    Стогниенко: «Думбия может быть и 60 лет, не все ли равно?»

    Известный комментатор Владимир Стогниенко рассказал, что будет работать на матче десятого тура РФПЛ ЦСКА - "Локомотив", который покажет канал «Россия 2». Он также высоко оценил атаку обеих команд.

    – Как стало возможным такое обилие больших матчей в субботу на «России 2»? Хлопнули дверью напоследок?
    – Лучше спросить руководство, людей, который занимаются трансляциями. Я понятия не имею, могу только догадываться. О том, что у нас будет показан матч ЦСКА – «Локомотив», узнал в среду, о «Ювентусе» и «Наполи» — в пятницу утром. Кстати, по-моему, еще и «Интер» — «Фиорентина» в воскресенье будет.

    – У «Локомотива» появился свой Думбия – Умар Ниасс. Как вам его форма?
    – Умар мне очень нравится, нападающий мощный, интересный. Но Думбия давно подтвердил свой класс. Так что сравнение Думбия и Ниасса не совсем корректное, но по таланту у Умара есть все, чтобы выйти на уровень Сейду.

    – Хотя Думбия лет на 20 старше, как говорят.
    – Ему может быть хоть 60 лет, но раз человек так забивает в чемпионате и в Лиге чемпионов, не все ли вам равно?

    Источник: «Советский спорт»

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    26.09.2015 09:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 26 сентября 2015, 11:58

      ...дык вроде на новом "Матч ТВ" теперь трансляции футбольных матчей будут. Поправьте, если не прав.

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 26 сентября 2015, 11:43

      А что Россия 2 прекращает свое существование?

      0
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      Рейтинг: +302

      Аланский патриот 26 сентября 2015, 10:53

      Действительно)

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