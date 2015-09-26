Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игнатьев: «Перенос ЧМ - 2022 на зиму - не лучшее решение»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал свое отношение к решению ФИФА перенести чемпионат мира 2022 года в Катаре на зиму. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

    – В какой форме вообще футболисты в ноябре-декабре? Может, будут даже посвежее, чем в июне, когда обычно играются чемпионаты мира?

    – Не лучший это вариант. Как у хорошего колхозника, который в это время уже собрал урожай, и у него не хватает эмоций. К ноябрю накапливается фон физической и нервной усталости.
    – Но к июню она тоже накапливается, в конце-то сезона.
    – Но там пауза большая. В июне перед чемпионатом мира больше недели отдыхаем.
    – В ФИФА говорят, что нужно будет на три недели раньше начать клубный сезон и на три недели позже закончить.
    – Такой вариант тоже возможен. Я тут сел бы с карандашом и прикинул, но пока мне кажется, что ноябрь – не лучший вариант для проведения таких мероприятий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2015 08:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11